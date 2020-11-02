Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,35% и достиг 2681,19 пункта, а индекс РТС – на 0,42%, до 1062,09 пункта, передает ТАСС.

К 10.20 индекс Мосбиржи находился на отметке 2669,76 пункта (-0,77%). Индекс РТС торговался на уровне 1046,66 пункта (-1,87%).