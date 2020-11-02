Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

«В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана», – передает ТАСС сообщение азербайджанского оборонного ведомства.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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