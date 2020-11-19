Дегтярев встретился с жителями Верхнебуреинского района Хабаровского края

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...

Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Дегтярев встретился с жителями Верхнебуреинского района Хабаровского края

    19 ноября 2020, 17:14

    Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Верхнебуреинский район встретился с местными жителями, представителями предприятий и организаций, главами поселений, депутатами, и обсудил с ними наиболее острые проблемы.

    Михаил Дегтярев продолжает объезд Хабаровского края с целью изучения ситуации на местах и детализации «дорожной карты» решения насущных проблем жителей региона. В ходе командировки в Верхнебуреинский район он пообщался с различными слоями населения, посетил учреждения здравоохранения, образования и культуры, проверил готовность к зиме объектов ЖКХ и ТЭК, а также состояние дорог, сообщает «Восток медиа».

    В ходе посещения предприятий, школ и больниц, а также просто на улицах населенных пунктов Михаил Дегтярев не упускал возможности пообщаться с жителями, которые старались обратить внимание главы региона на наиболее острые проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

    В большинстве своем это вопросы, связанные со сферами ЖКХ и дорожного хозяйства. Кроме того, многие жители ряда населенных пунктов жаловались на плохое качество мобильной связи и интернета.

    Важный вопрос поднял руководитель компании «Профиль А», который рассказал, что при заключении контрактов на содержание дорог краевые структуры, ответственные за организацию тендеров и выбор подрядчиков, заключают краткосрочные контракты, всего на один-два месяца, при том, что обслуживание дорог – непрерывный процесс. Михаил Дегтярев согласился, что в этой сфере необходимы более долгие контракты, минимум на год.

    Для жителей поселка Новый Ургал одной из самых острых проблем является отсутствие автобусного сообщения с районным центром. В Чегдомын из Нового Ургала на перекладных ежедневно приходится тем, кто работает в райцентре, а также ученикам старших классов. Жители поселка не раз обращались с этим вопросом к главе региона в социальных сетях. На этот раз его обозначил руководитель обанкротившегося транспортного предприятия, которое осуществляло пассажирские перевозки. По информации районной администрации, пассажирское сообщение на указанном направлении планируется возобновить – уже найдены все необходимые для этого ресурсы, осталось утвердить расписание рейсового автобуса. Михаил Дегтярев дал главе муниципалитета поручение ускорить решение данного вопроса.

    Уделил внимание глава региона и молодому поколению, посетив железнодорожный лицей в Новом Ургале и горно-технологический техникум в Чегдомыне. Он пообщался со студентами, поинтересовался их планами на будущее. Выяснилось, что многие молодые люди связывают его с Хабаровским краем и рассчитывают, что в регионе будут созданы условия, которые дадут им возможность развиваться профессионально, хорошо зарабатывать и жить в комфортной обстановке.

    «У нас очень хорошие дети. Открытые, стремящиеся к знаниям. Побеждают в научных олимпиадах и добиваются успеха в спорте. С ними связаны перспективы развития региона, и наша обязанность – обеспечить им уровень жизни, при котором ни они, ни их родители, не будут думать о том, чтобы уехать с Дальнего Востока», – отметил Михаил Дегтярев после общения с молодежью.

    Также в ходе командировки в Верхнебуреинский район Михаил Дегтярев посвятил много времени проверке качества организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения в условиях второй волны коронавируса. Он посетил объекты здравоохранения как в районном центре, так и в других населенных пунктах муниципалитета. Михаил Дегтярев пообщался с медиками и пациентами, из первых рук узнал о том, какие вопросы здравоохранения на уровне района сегодня наиболее актуальны и рассказал о возможных путях их решения. В частности, сегодня остро стоят вопросы дефицита лекарств в аптеках, а также высоких цен на медикаменты. Глава региона сообщил, что краевые власти ведут работу, направленную на снижение стоимости лекарств за счет сокращения транспортных издержек.

    «Проблема с лекарственным обеспечением есть. При этом цены очень высокие. Минимум 15% в стоимости – это доставка железнодорожным транспортом. С РЖД решаем вопрос по запуску грузопассажирских поездов, что снизит цены на все грузы, включая лекарства», – сообщил он.

    Дегтярев также посетил участок строящейся дороги «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын», где сейчас идет возведение двух мостовых переходов через реку Герби и ее протоку совокупной протяженностью 290 метров, отсыпка земляного полотна общей площадью 154 тыс. квадратных метров, бурение и бетонирование 44 столбов, монтаж несущих конструкций и балок. Техническая готовность оценивается в 65%. Глава региона заявил о необходимости скорейшего завершения строительства важной магистрали.

    «Дорогу, которая свяжет Верхнебуреинский район с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, необходимо построить в ближайшие два-три года. Это единственный муниципалитет, не считая самых северных, который не имеет прямого круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землей». Сюда уже вложены серьезные федеральные деньги, и наша команда работает над тем, чтобы они выделялись и дальше», – сообщил Михаил Дегтярев.


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