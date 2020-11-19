Дегтярев встретился с жителями Верхнебуреинского района Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Верхнебуреинский район встретился с местными жителями, представителями предприятий и организаций, главами поселений, депутатами, и обсудил с ними наиболее острые проблемы.

Михаил Дегтярев продолжает объезд Хабаровского края с целью изучения ситуации на местах и детализации «дорожной карты» решения насущных проблем жителей региона. В ходе командировки в Верхнебуреинский район он пообщался с различными слоями населения, посетил учреждения здравоохранения, образования и культуры, проверил готовность к зиме объектов ЖКХ и ТЭК, а также состояние дорог, сообщает «Восток медиа».

В ходе посещения предприятий, школ и больниц, а также просто на улицах населенных пунктов Михаил Дегтярев не упускал возможности пообщаться с жителями, которые старались обратить внимание главы региона на наиболее острые проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

В большинстве своем это вопросы, связанные со сферами ЖКХ и дорожного хозяйства. Кроме того, многие жители ряда населенных пунктов жаловались на плохое качество мобильной связи и интернета.

Важный вопрос поднял руководитель компании «Профиль А», который рассказал, что при заключении контрактов на содержание дорог краевые структуры, ответственные за организацию тендеров и выбор подрядчиков, заключают краткосрочные контракты, всего на один-два месяца, при том, что обслуживание дорог – непрерывный процесс. Михаил Дегтярев согласился, что в этой сфере необходимы более долгие контракты, минимум на год.

Для жителей поселка Новый Ургал одной из самых острых проблем является отсутствие автобусного сообщения с районным центром. В Чегдомын из Нового Ургала на перекладных ежедневно приходится тем, кто работает в райцентре, а также ученикам старших классов. Жители поселка не раз обращались с этим вопросом к главе региона в социальных сетях. На этот раз его обозначил руководитель обанкротившегося транспортного предприятия, которое осуществляло пассажирские перевозки. По информации районной администрации, пассажирское сообщение на указанном направлении планируется возобновить – уже найдены все необходимые для этого ресурсы, осталось утвердить расписание рейсового автобуса. Михаил Дегтярев дал главе муниципалитета поручение ускорить решение данного вопроса.

Уделил внимание глава региона и молодому поколению, посетив железнодорожный лицей в Новом Ургале и горно-технологический техникум в Чегдомыне. Он пообщался со студентами, поинтересовался их планами на будущее. Выяснилось, что многие молодые люди связывают его с Хабаровским краем и рассчитывают, что в регионе будут созданы условия, которые дадут им возможность развиваться профессионально, хорошо зарабатывать и жить в комфортной обстановке.

«У нас очень хорошие дети. Открытые, стремящиеся к знаниям. Побеждают в научных олимпиадах и добиваются успеха в спорте. С ними связаны перспективы развития региона, и наша обязанность – обеспечить им уровень жизни, при котором ни они, ни их родители, не будут думать о том, чтобы уехать с Дальнего Востока», – отметил Михаил Дегтярев после общения с молодежью.

Также в ходе командировки в Верхнебуреинский район Михаил Дегтярев посвятил много времени проверке качества организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения в условиях второй волны коронавируса. Он посетил объекты здравоохранения как в районном центре, так и в других населенных пунктах муниципалитета. Михаил Дегтярев пообщался с медиками и пациентами, из первых рук узнал о том, какие вопросы здравоохранения на уровне района сегодня наиболее актуальны и рассказал о возможных путях их решения. В частности, сегодня остро стоят вопросы дефицита лекарств в аптеках, а также высоких цен на медикаменты. Глава региона сообщил, что краевые власти ведут работу, направленную на снижение стоимости лекарств за счет сокращения транспортных издержек.

«Проблема с лекарственным обеспечением есть. При этом цены очень высокие. Минимум 15% в стоимости – это доставка железнодорожным транспортом. С РЖД решаем вопрос по запуску грузопассажирских поездов, что снизит цены на все грузы, включая лекарства», – сообщил он.

Дегтярев также посетил участок строящейся дороги «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын», где сейчас идет возведение двух мостовых переходов через реку Герби и ее протоку совокупной протяженностью 290 метров, отсыпка земляного полотна общей площадью 154 тыс. квадратных метров, бурение и бетонирование 44 столбов, монтаж несущих конструкций и балок. Техническая готовность оценивается в 65%. Глава региона заявил о необходимости скорейшего завершения строительства важной магистрали.

«Дорогу, которая свяжет Верхнебуреинский район с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, необходимо построить в ближайшие два-три года. Это единственный муниципалитет, не считая самых северных, который не имеет прямого круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землей». Сюда уже вложены серьезные федеральные деньги, и наша команда работает над тем, чтобы они выделялись и дальше», – сообщил Михаил Дегтярев.