В России утвердили новый порядок выплат по больничным и пособий по материнству

С 2022 года в России граждане станут получать выплаты по больничным листам, по беременности и родам без оформления дополнительных заявлений, напрямую, не через работодателя, заявил премьер Михаил Мишустин.

«Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

Премьер добавил, что в некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме, она успела себя хорошо зарекомендовать. «С 2022 года такую практику распространим на всю стран. Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», – пояснил глава правительства.

Это позволит снизить объем «бумажной» работы в организациях и ускорить получение выплат гражданами, указал он. Процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде, что сбережет людям время и силы, уверен Мишустин.

Ранее в ноябре Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, которые начнут действовать с начала 2021 года.