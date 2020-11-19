Кадыров поручил проверить частные клиники после выдачи фальшивых справок на COVID-19

В некоторых частных клиниках Чечни выдавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса, а также ставили неверные диагнозы и неправильно назначали лечение, поручено провести проверку, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров провел совещание правительства по ситуации в области здравоохранения, в ходе которого обсуждалась ситуация с коронавирусом и меры по борьбе с распространением инфекции.

«Отметил необходимость проверки на профессиональное соответствие частных клиник ЧР. Их работа в некоторых случаях поставлена под сомнение. К сожалению, имеются факты неправильно установленного диагноза и назначенного лечения, которое привело к ухудшению состояния пациентов. Также выявлены факты выдачи справок об отсутствии коронавирусной инфекции без необходимого обследования и анализов», – сообщил глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, в некоторых частных клиниках у людей требуют слишком высокую плату за проведенные лабораторные исследования или обследование больных COVID-19.

Всего в республике, по данным правительства региона, функционируют 270 частных медицинских клиник. По последним данным, с начала пандемии зарегистрированы 3 тыс. 316 зараженных, из них 2 тыс. 251 выздоровел, 54 скончались, передает РИА «Новости».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.