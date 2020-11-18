Ростуризм предложил возмещать часть стоимости детских путешествий по стране

Часть стоимости детских путешествий по России предложено возмещать из бюджета, это поможет сделать туризм более доступным, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своей презентации в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Она отметила, что разрабатываемый нацпроект по должен сделать путешествия по стране более доступными, для этого будут как продолжены существующие меры господдержки, так и ряд новых, передает ТАСС. «Рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года нацпроект будет утвержден», – сказала глава Ростуризма.

«Повышение доступности туристических поездок: детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета (в том числе программа туристический кешбэк), внутренних поездок в рамках чартерных полетных программ путем частичного возмещения стоимости из бюджета», – говорится в презентации Догузовой.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма.

В августе в России стартовала программа путешествий с кэшбэком в России. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.