США обещали Украине помочь купить вакцину от коронавируса

Вашингтон обещал помочь Киеву получить вакцину от коронавируса по контракту с Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer или Novavax, сообщил минздрав Украины.

Состоялся телефонный разговор руководителей минздравов Украины и США Максима Степанова и Алекса Азара. Как сообщили в Киеве, Азар «поблагодарил министра Степанова за звонок и заметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США». Вашингтон заявил, что поможет «усилению коммуникации» между Киевом и «такими компаниями-производителями вакцин, как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax». Стороны рассчитывают, что участие США ускорит «подписание контракта на получение вакцины», передает РИА «Новости».

Напомним, минздрав Украины сообщал о 557657 случаях коронавируса в стране. Выздоровели 250983 заболевших, умерли 9856 человек. Министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать такую возможность. президенту Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.