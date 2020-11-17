Полиция в Болгарии вышла на акцию протеста

В Болгарии полицейские устроили акцию протеста, они просят руководство страны повысить себе зарплаты. Профсоюз работников МВД установил палатку у здания парламента в Софии.

Рядом с палаткой развернута фотовыставка, демонстрирующая, что полиция находится на первой линии в борьбе с коронавирусной инфекцией, потому достойна повышения зарплат, передает ТАСС.

Профсоюз в открытом письме отметил, что МВД нуждается в реформировании, а заплату необходимо повысить минимум на 40% с начала 2021 года. Организаторы отмечают, что в случае невыполнения требований будет организован общенациональный протест.

Зарплата полицейских в Болгарии составляет порядка 1 тыс. левов (порядка 500 евро, около 45 тыс. рублей). С нового года планировалось увеличить этот показатель на 15%.