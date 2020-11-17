Лидеры БРИКС призвали продлить СНВ-3

Страны БРИКС призывают продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС.

«Мы подчеркиваем принципиальное значение Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года для режима ядерного разоружения и нераспространения и призываем стороны договориться в срочном порядке о его продлении», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, но Москва отметила, что не примет новых дополнительных условий Вашингтона.

В МИД позднее пришли к выводу, что администрация США решила не продлевать соглашение.