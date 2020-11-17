Лукашенко распорядился навести порядок в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с проходящими в Минске несанкционированными акциями протеста оппозиции во вторник поручил городским властям Минска навести порядок в столице республики на этой неделе.

«Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», – передает БелТА его слова.

Лукашенко добавил, что накануне поручил председателю Минского горисполкома Владимиру Кухареву и спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой, как уполномоченному президента по городу Минску, разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.