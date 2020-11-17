Пескову задали вопрос о перераспределении обязанностей в правительстве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, кто из членов кабинета министров будет представлять Москву на мероприятиях ОПЕК.

Песков заявил, что данный вопрос «нужно адресовать коллегам в правительстве, потому что распределение обязанностей в правительстве, в том числе между вице-премьерами, подписывает (премьер-министр России Михаил) Мишустин», передает ТАСС.

Он отметил, что считает для себя некорректным отвечать на вопрос о распределении обязанностей в правительстве, в частности, о том, кто будет представлять Россию на мероприятиях ОПЕК.

Напомним, 10 ноября президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в правительстве.

На 17 ноября намечено заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Это будут заключительные консультации нефтеэкспортеров перед основной встречей, на которой через две недели они вынесут решение об уровнях добычи нефти на первые месяцы 2021 года.