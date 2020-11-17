Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,04% – до 3081,05 пункта, индекс РТС – на 0,45%, до 1274,26 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.

К 10.07 индекс Мосбиржи находился на отметке в 3074,1 пункта (-0,18%). Индекс РТС торговался на уровне 1269,41 пункта (+0,06%).