Самолеты ВКС России начали переброску саперов в Карабах

Российские самолеты Ил-76 перебрасывают с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, спецтехнику и оборудование инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа, сообщило Минобороны России.

«Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России осуществляется переброска с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальной техники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Кроме того, они будут обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения.

В субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.