Ургант показал Хрусталева после госпитализации

Телеведущий Иван Ургант в выпуске вечерней передачи созвонился по видеосвязи с Дмитрием Хрусталевым, который был госпитализирован в Сестрорецке.

Видеозвонок был показан в выпуске передачи «Вечерний Ургант», позже соответствующий отрывок эфира опубликовали на YouTube.

«Митя (Дмитрий Хрусталев) попал в больницу, потерял сознание в такси... Мы все, честно говоря, страшно перепугались (...) Все хорошо с Митей (...) Он восстанавливается», – сказал Иван Ургант.

Он добавил, что в день инцидента ему звонили многие знакомые, друзья, уточняя подробности ситуации.

«Меня спрашивали: «Это ковид?». Говорю: «Вроде бы нет». Они говорят: «Ну, слава Богу». Вот такая жизнь», – с иронией отметил телеведущий.

Во время видеозвонка Хрусталев поблагодарил всех, кто за него беспокоился, и пожелал зрителям здоровья. Шоумен пошутил, что ему удалось «переплюнуть» скандалы вокруг стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) и футболиста Артема Дзюбы.

Он добавил, что еще несколько дней будет отсутствовать на съемках из-за продолжающегося лечения.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию в Сестрорецке. Позже он пришел в себя и рассказал, что случилось: шоумен попал в больницу с предварительным диагнозом «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Его супруга Мария Гончарук в соцсетях резко высказалась об ажиотаже, возникшем после госпитализации мужа.

Фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что состояние, которое была зафиксировано у Хрусталева, могло быть вызвано приемом стероидов.