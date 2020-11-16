В МВД заявили о переломе ситуации с «аптечной наркоманией»

Ситуацию с «аптечной наркоманией» в России удалось переломить в результате выполнения решений Государственного антинаркотического комитета, сообщили в МВД России.

«В результате выполнения решений Государственного антинаркотического комитета удалось переломить ситуацию с «аптечной» наркоманией. Ранее в ряде субъектов факты злоупотреблений в этой сфере носили массовый характер», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В МВД отметили, что планируют ввести новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков в интернете.

«В проекте новой стратегии скорректированы цели государственной антинаркотической политики. В качестве отдельной задачи выделено законодательное обеспечение антинаркотической деятельности. В настоящее время Министерством внутренних дел России разработаны и внесены в правительство проекты двух федеральных законов. Одним из них вводится новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет», – сказали в ведомстве.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, в России почти на 17% снизился уровень наркопреступности, также удалось значительно сократить поток опийных наркотиков, поступающих из Центрально-Азиатского региона.

В МВД отметили, что добиться оздоровления наркоситуации в России удалось благодаря слаженной работе всех государственных органов и комплексному подходу к проблеме, а также созданной системе мониторинга.

В понедельник Совет безопасности России одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

Ранее президент Владимир Путин потребовал разоблачить ложную пропаганду «цивилизованного» употребления «легких» наркотических веществ, а также активнее и наступательнее бороться с наркотиками.