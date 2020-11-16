Заключенных приговорили за вербовку сокамерников для совершения терактов

Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых заключенных на сроки от 8,5 года до 24 лет за вербовку сокамерников и подготовку терактов, а также покушения на курсантов Военно-воздушной академии, выпускники которой принимают участие в военных действиях в Сирии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ пресечена деятельность террористического сообщества, сформированного в ИК-3 УФСИН по Воронежской области неоднократно судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления общеуголовного характера Русланом Бугаковым, 1974 г. р., Русланом Чаусовым, 1977 г. р., Геньясом Гатджибаибовым, 1971 г. р., Максимом Степановым, 1989 г. р., и Сергеем Мухаметзяновым, 1988 г. р.», – приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

Решением суда Бугаков приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Чаусов – к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Гатджибаибов – к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Степанов – к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, Мухаметзянов – к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

«В ходе следствия доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 и 2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов, в том числе подрыва многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательства на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им. В.А. Жуковского и Ю.А. Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии», – отметили в ФСБ.

В начале ноября стало известно, что ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) разгромили в Казани: за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.