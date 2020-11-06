Исламистов из «Хизб ут-Тахрир» задержали в Казани

Ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) разгромили в Казани, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов, сообщает ЦОС ФСБ.

«В городе Казань пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»... задержано пять ее участников... в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС.

Установлено, что подозреваемые намеревались способствовать созданию «всемирного халифата». Отмечается, что их деятельность была направлена на насильственное свержение действующей власти.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей Республики Татарстан террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман», – добавляется в сообщении.

Также по местам жительства задержанных обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Ранее полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.