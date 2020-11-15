Минобороны: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей территории, продолжается обмен телами погибших в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В соответствии с достигнутыми договоренностями, в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха», – говорится в опубликованном бюллетене ведомства.

Уточняется, что российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Карабахе. Также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре. «Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности «Север». В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти – в северной», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны России начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.