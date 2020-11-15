В Минске задержаны десятки протестующих

Белорусские правоохранители провели массовые задержания на так называемой площади Перемен в Минске.

Силовики задержали несколько десятков человек, передает ТАСС.

В воскресенье в Минске перед началом акции сторонников оппозиции начались проблемы с доступом в интернет. Сбои в работе наблюдаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС.

Около станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акций сторонников оппозиции.

В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.