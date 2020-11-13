Путин предложил создать центр гуманитарного реагирования по ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин предложил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

«В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать межведомственный центр гуманитарного реагирования», – сказал Путин в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, передает РИА «Новости».

По его словам, в работе центра будут участвовать Минобороны, МЧС, МИД, погранслужба ФСБ России, и другие российские ведомства. Центр будет заниматься оперативным сопровождением возвращения беженцев в места проживания, взаимодействием с госорганами Армении и Азербайджана по восстановлению инфраструктуры Карабаха и созданию нормальной жизнедеятельности в регионе.

В ходе совещания министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва договаривается с Баку и Ереваном о том, чтобы структуры ООН могли присутствовать в регионе. «Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свою деятельность непосредственно в Нагорном Карабахе», – приводит слова министра

По его словам, ООН заинтересована в том, чтобы «координировать свои действия, в случае развертывания, с нашими миротворцами и нашими пограничниками и теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую выполняет РФ».

«За рамками ООН есть еще Международный Комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него есть постоянное присутствие в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они были вынуждены прервать, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют свою работу... Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы планируем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, представителями МЧС, пограничниками», – пояснил министр.

Глава МЧС Евгений Зиничев также доложил, что ведомство готово в течение восьми часов отправить сводную группировку министерства в Карабах. «В случае необходимости в течение восьми часов (готово) выдвинуть туда группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава с подразделениями спасательных центров, а также 17 единиц техники», – сказал Зиничев.

Кроме того, отметил министр, МЧС России готово поставить в Карабах для медицинской помощи местному населению аэромобильный госпиталь и персонал.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.