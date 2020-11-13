В Кремле высказались о проведении «Тотального диктанта»

Вопрос проведения просветительской акции «Тотальный диктант» не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сказал, комментируя отказ Россотрудничества от проведения этого мероприятия в 2021 году на своих площадках, что «этот вопрос никак не доходил до нас и не на нашей повестке дня», передает РИА «Новости».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что, если какой-то писатель критикует президента, может ли он рассчитывать на поддержку каких-то госорганов или это как раз логично, что из-за этого писателям будут отказывать, Песков заметил: «Ну почему, абсолютно нет, это не является критерием».

Ранее СМИ сообщили, что, по словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, агентство не будет проводить акцию «Тотальный диктант» в 2021 году на своих площадках за рубежом по веским причинам.

До этого во вторник на пресс-конференции было объявлено, что «Тотальный диктант» в 2021 году состоится 10 апреля, а автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.

«Тотальный диктант» – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

Принять участие в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.