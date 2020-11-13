Захарова ответила на обвинения в том, что Россия «бросила» Армению

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что Россия якобы «бросила Армению и армян» в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха. По ее словам, Россия приложила все усилия для достижения мира в регионе.

Захарова отметила, что после подписания заявления о полном прекращении боевых действий в Карабахе в СМИ появились материалы о том, «кто выиграл, а кто проиграл в результате сложившейся ситуации», передает ТАСС.

«Хочу ответить конкретно на фразу о том, что Россия якобы бросила Армению и армян. Россия бросила не Армению и армян, а бросила все силы для урегулирования этой ситуации. Сначала политические [силы], используя для этого дипломатию, международное право, переговорный процесс, а потом бросив туда своих миротворцев», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, те, кто выступает в телевизионных передачах, должны помнить, что на сегодняшний день безопасность, мир и будущее граждан Карабаха гарантируются российскими миротворцами.

«Это к вопросу относительно того, как руководство нашей страны искренне заинтересовано в стабильности региона», – указала Захарова.

Также Захарова подчеркнула, что боевики, которых перебрасывали в Карабах, «не исчезли и не испарились», передает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что этот вопрос будет решен и к его решению должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в этом регионе», – сказала она на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упреки в сторону России в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении при решении конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно не состоятельны.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

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