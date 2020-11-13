В Кремле ответили на упреки в адрес России из-за Карабаха

Упреки в сторону России в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении при решении конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно не состоятельны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на замечание о том, что Россия якобы не оказывала существенной поддержки Армении при решении конфликта в Карабахе, а часть армян расценивает позицию России как предательство, что «упреки в отношении России абсолютно не состоятельны», передает RT.

Он подчеркнул, что роль президента России Владимира Путина в решении конфликта в Нагорном Карабахе была ключевой, урегулированию предшествовала напряженная многодневная работа, порой круглосуточная.

По словам Пескова, российский лидер «сидел на телефонах», проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Москва считает и президента Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна друзьями России: «Только такое отношение, только тот факт, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией (мы с Арменией находимся в ЕврАзЭС, находимся в ОДКБ, Армения – это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения), и то же самое у нас с азербайджанцами, – и мы дорожим нашей дружбой, исторической дружбой с народом Азербайджана, и с народом Армении – только такой подход позволил именно России играть роль беспристрастного посредника (в урегулировании в Нагорном Карабахе)».

При этом российская сторона считает, что принятие формул Минской группы позволило бы избежать кровопролития в Карабахе.

«Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса, но, к сожалению, они не сработали по тем или иным причинам», – сказал Песков.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.