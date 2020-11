Британский генерал выпрыгнул с вертолета на учениях и потерялся США признали наличие «вызовов» при создании АПЛ с баллистическими ракетами США не предупредили рыбаков и свою Береговую охрану об учениях ВМФ России 13 ноября 2020, 07:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Командование вооруженных сил США не предупредило капитанов рыболовных судов или Береговую охрану страны об учениях Тихоокеанского флота ВМФ России в Беринговом море летом 2020 года, сообщили СМИ. Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, капитаны нескольких рыболовных судов в Беринговом море в августе получили на английском и русском языках предупреждение о необходимости покинуть район промысла от российских военных, находившихся в том же районе, передает ТАСС. В предупреждении якобы указывалось, что российские военные планируют провести испытательные ракетные пуски. Руководство Береговой охраны США в ответ на соответствующий запрос капитанов американских судов уточнило, что они несут личную ответственность за обеспечение безопасности своей команды. В связи с этим ими было принято решение выполнить требование российских военных. Береговая охрана связалась с объединенным командованием вооруженных сил США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получила подтверждение, что боевые корабли ВМФ России участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам. При этом, как указывает The New York Times, американское военное командование не довело заранее информацию об учениях до Береговой охраны или капитанов рыболовных кораблей, ведущих промысел в Беринговом море. Напомним, в августе представитель Береговой охраны Соединенных Штатов сообщил, что американские рыболовные суда у побережья Аляски обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. В свою очередь в Минобороны России сообщили, что Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям в рамках тактических учений Тихоокеанского флота. Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота.