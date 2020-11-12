В Москве за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 70 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, у них подтвердили пневмонию. В Москве выявлено 491542 случая коронавируса. Вылечились 354705 человек. 7643 вирус-положительных пациента скончались. Накануне сообщалось, что за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.