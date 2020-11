Дегтярев оценил процесс газификации Хабаровского края ВОЗ назвала условия для внесения «Спутник V» в число рекомендуемых вакцин Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать фильм RT на YouTube 12 ноября 2020, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения к фильму RT «USA 2020: Up in arms», посвященному росту продаж оружия в США в 2020 году на фоне массовых беспорядков и других событий. «Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC снять ограничения, наложенные на документальный фильм «USA 2020: Up in arms», который размещен на официальном YouTube-канале российского СМИ Russia Today», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ограничения в отношении RT расцениваются как акт цензуры, добавили в Роскомнадзоре. Это нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, подчеркнули там. Трейлер документального фильма размещен на сайте RT. В описании говорится, что фильм посвящен демонстрантам, закупающим оружие в США на фоне массовых протестов и беспорядков. Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.