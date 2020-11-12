Магазинам и фудкортам Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

Власти Москвы рекомендовали магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания подключиться к системе QR-кодов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

По его словам, мера носит только рекомендательных характер и никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Ранее департамент культуры рекомендовал музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в Москве ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и их информировании о возможном контакте с заболевшим.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса.