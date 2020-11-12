Правительство продлило «налоговые каникулы» для ряда отраслей

Правительство продлило «налоговые каникулы» для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил на заседании правительства, что по поручению президента России Владимира Путина продлеваются «налоговые каникулы» для бизнеса, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

«Такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», – добавил Мишустин.

Эта мера коснется те компании, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

Премьер отметил, что ситуация в экономике в данный момент непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми.

Он подчеркнул, что правительство должно сделать все необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись граждане.

«Сейчас перед правительством стоят новые задачи, президентом были определены цели развития на ближайшие 10 лет, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Все наши действия сейчас должны быть направлены на повышение эффективности исполнительной власти. Необходимо, чтобы вся система государственного управления работала как единый, слаженный механизм, и правительство должно действовать как команда профессионалов, которые понимают свою ответственность за будущее страны», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Ранее Мишустин заявлял, что российская экономика прошла первую фазу пандемии лучше многих стран.