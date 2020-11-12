Мишустин поручил губернаторам при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с коронавирусом.

«Роспотребнадзору представлять в правительство РФ сводный доклад о ходе исполнения субъектами РФ пункта 6 настоящего перечня поручений с анализом достаточности (недостаточности) принимаемых субъектами РФ и соответствующими предложениями. Срок – до 18 ноября 2020 года, далее – еженедельно», – сообщается на сайте кабмина.

Также Роспотребнадзор до 13 ноября должен изменить санитарные правила, повышающие охват тестирования на коронавирус.

В свою очередь губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, при этом не допуская негативных экономических последствий.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах губернаторы будут докладывать в Роспотребнадзор. Первый доклад должен быть до 16 ноября, далее – еженедельно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия с весны увеличила количество коек для пациентов с коронавирусом почти в пять раз.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки.