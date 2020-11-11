Мурашко: В России в пять раз больше коек для пациентов с COVID-19, чем весной

Россия с весны увеличила количество коек для пациентов с коронавирусом почти в пять раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день для лечения пациентов развернуто порядка 250 тыс. коек. То есть коечный фонд инфекционной службы увеличен почти в пять раз», – передает ТАСС его слова.

Министр добавил, что до пандемии инфекционная служба располагала 52 тыс. детских и взрослых коек, около 180 тест-систем используется сейчас в России для диагностики новой коронавирусной инфекции.

«Не менее 180 тест-систем сегодня используется в целом в стране для диагностики коронавирусной инфекции, разных производителей. В России в настоящее время проводится более 400 тыс. исследований, что соответствует странам-лидерам по тестированию», – сказал Мурашко.

Ранее министр заявил, что запускается массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V», она начала распространяться по регионам России, наращиваются промышленные масштабы.