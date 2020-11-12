Космические туристы подписали контракт на полет на Crew Dragon к МКС

Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.

«Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и (бывшего астронавта НАСА) Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал (контракт) с Axiom», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года. В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.

Напомним, в июне директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини сообщил, что первые три туриста для полета на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска выбраны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД