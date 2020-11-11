Фигурантов дела об убийстве ребенка на Урале потребовали отправить на лечение

Следователи просят суд отправить на принудительное лечение фигурантов дела об убийстве девятилетнего мальчика членами религиозной секты в Екатеринбурге, сообщила прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд в отношении жительницы г. Уфы, для применения принудительной меры медицинского характера», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также прокуратура утвердила постановления о направлении уголовного дела в суд в отношении двух участников секты (мужчины и женщины) для отправки их на принудительное лечение.

В ведомстве уточнили, что жительница Уфы создала религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием. Она требовала, чтобы родители, находившиеся в секте, подвергали детей телесным наказаниям за нарушение правил.

«В декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя учению, систематически наносил своим сыновьям, 2005 г.р. и 2010 г.р., побои, а также совершал иные насильственные действия, причинявшие потерпевшим физические и психические страдания», – добавили в региональной прокуратуре. В ноябре 2019 года в Екатеринбурге мужчина убил сына.

Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, жительница Уфы, а также двое участников секты страдают хроническим психическим расстройством, уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что отец убитого мальчика при задержании выглядел зомбированным.