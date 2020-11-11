Москвича наказали за купание в бассейне со сверчками в метро

Мужчину, «искупавшегося» в бассейне со сверчками в переходе московского метро, арестовали на семь суток, сообщают соцсети.

Мужчина искупался в бассейне со сверчками в столичном метро еще 29 октября. Он поставил надувной бассейн с жуками в переходе со станции Театральная на Охотный ряд и окунулся в него. Автор представления был одет лишь в плавки, маску и перчатки, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Накануне стало известно, что мужчину приговорили к семи суткам ареста.

«Стоило ли оно того? Не понимаем. Так называемого хайпа было на троечку – денек посмеялись и хватит. А сидеть придется аж неделю, да и в камере будут далеко не сверчки», – пишут авторы канала.