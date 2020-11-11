Грузия разрешила полеты самолетам российских миротворцев

Специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе заявил, что грузинская сторона по просьбе Баку и Еревана допустила в виде исключения использование на ограниченное время своего воздушного пространства для российских самолетов, перевозящих часть своего контингента в Нагорный Карабах в рамках миротворческой миссии.

«На основании просьбы как азербайджанской, так и армянской стороны, в виде исключения, часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определенному и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство. Об этом информированы наши партнеры», – передает РИА «Новости» слова Абашидзе.

Напомним, Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

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