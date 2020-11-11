Блогеров возмутила «позорная» реставрация статуи в Испании

В испанском городе Паленсия неудачно отреставрировали статую на фасаде здания 1919 года постройки, пользователей соцсетей возмутило то, как теперь выглядит лицо фигуры.

Здание находится в центре города, там расположен главный офис банка Unicaja. Постройку открыли в 1923 году, изначально в ней находилась католико-аграрная федерация, передает РИА «Новости».

Испанский художник Антонио Гусман Капель первым обратил внимание на неудачную реставрацию, он опубликовал снимки статуи до и после реставрации первым.

«Паленсия – это колыбель художников. Итак, кто-то создал этот шедевр, новый «Христос» Борхи... Похоже на мультяшного персонажа», – отметил художник.

В соцсетях раскритиковали реставрацию фигуры. «Мой сын лепит из пластилина в тысячу раз лучше», – отметил один из комментаторов. Некоторые пользователи сочли такую реставрацию «позором».

В начале 2019 года в Сети появились снимки барельефов на особняке в Сверчковом переулке в центре Москвы, испорченные в ходе реставрации.