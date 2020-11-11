В РПЦ высказались против браков с иноверцами

«Воцерковленный человек сам не сможет и не захочет создать семью с иноверцем», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя позицию Русской православной церкви в отношении браков с представителями других религий. Ранее тема межконфессиональных браков стала предметом разногласий между мусульманскими духовными организациями.

«Брак – это таинство, которое венчается Иисусом Христом и невозможно с тем, кто не верит в него и не является православным человеком. Супруги должны вместе причащаться, вместе воспитывать православных детей. В православной семье два человека становятся единым телом во Христе. А как можно стать единым телом с тем, кто не во Христе?», – объяснил протоиерей, член Синодальной Богословской комиссии Московского патриархата Андрей Новиков.

По словам протоиерея, брак с иноверцем признается церковью лишь в том случае, если после него человек принял православие. Также, считает Новиков, «сейчас много невоцерковленных христиан, которые формально крещены, но не участвуют в жизни церкви».

«Нередко они вступают в брак и с иноверцами, и с атеистами. После их воцерковления церковь не призывает их расторгать браки, но делает все, чтобы помочь и второму супругу узнать Христа», – сказал он. «При этом воцерковленный человек не может, да и сам не захочет вступить в брак с иноверцем», – заключил Новиков.

Напомним, во вторник муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил о полном запрете браков с иноверцами в исламе. По его словам, «эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать». Как заявил муфтий, «все и так знают, что в исламе никах с немусульманкой запрещен».

Ранее Духовное управление мусульман России вынесло запрет на браки с иноверцами, против которого выступил Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана. Также глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что межконфессиональные браки возможны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД