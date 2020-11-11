Памятник советским летчикам установили в Шотландии

Памятник советским летчикам из Московской авиагруппы особого назначения (МАОН) был установлен в центре шотландского города Эррол, сообщил провост (мэр) области Перт и Кинросс Деннис Меллой.

«Наше крепкое дружеское рукопожатие с Россией имеет давнюю и славную историю. Сегодня видение и большая работа Анны Белорусовой и всех тех, кто вложил в воплощение этой идеи свои силы, душу и мастерство, осуществились. Мемориальный камень русским летчикам в Эрроле установлен на свое постоянное место как подтверждение того, что особая связь между нашими двумя странами будет продолжена будущими поколениями», – передает ТАСС мэра, поблагодарившего внучку командира экипажа МАОН Петра Колесникова Анну Белорусову за увековечение памяти героев Второй мировой войны.

Открытие памятника из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, приурочено к 75-летию Победы и ко Дню памяти павших участников войн. В Соединенном Королевстве и странах Содружества наций он отмечается 11 ноября по традиции, заложенной после окончания Первой мировой войны королем Георгом V (1865-1936) – дедом ныне царствующей королевы Елизаветы II. Автор памятника – карельский скульптор Александр Ким. Мемориальная доска изготовлена на литейном заводе «Петрозаводскмаш» по проекту Ивана Юдинкова, внука пилота МАОН.

Члены МАОН, участвовавшие в тяжелых сражениях Великой Отечественной войны, в 1943 году прибыли в Шотландию на авиабазу Эррол для выполнения секретной миссии. Они должны были доставить в СССР партию бомбардировщиков «Албемарл», переданных советским союзникам правительством Великобритании.

«Открытие сегодняшнего мемориала – повод вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, примером которого по праву является совместная операция «Албемарл». Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям», – говорится в заявлении посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

Напомним, в апреле 2008 года Шотландия открыла памятник Юрию Гагарину.