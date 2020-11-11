Армения заявила о полном прекращении боевых действий в Карабахе Британские ВМС понаблюдали за российским разведывательным кораблем у Шотландии 11 ноября 2020, 05:27 Текст: Антон Антонов

Патрульный корабль «Тайн» следил за разведывательным кораблем и танкером Северного флота ВМФ России у берегов Шотландии, сообщили британские ВМС. Указывается, что «Тайн» следил «за действиями разведывательного корабля «Виктор Леонов» и сопровождавшего российский военный корабль танкера «Сергей Осипов» в заливе Мори-Ферт. Как сообщают британские ВМС, корабли Северного флота укрывались от шторма «Айден». Кроме того, корабли провели дозаправку, передает ТАСС. В августе сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.

