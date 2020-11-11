Министр обороны Армении поблагодарил Россию Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Карабахе 11 ноября 2020, 00:36 Текст: Антон Антонов

Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, сообщило российское ведомство. Шойгу и Акар «обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта», а также «стабилизацию обстановки в Сирии», передает ТАСС. Напомним, президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, война в Нагорном Карабахе официально остановлена, Россия вводит туда миротворческие войска. При этом, как сообщил МИД России, «роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня», который «создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

