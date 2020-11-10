Пульмонолог заявила о нескольких штаммах коронавируса на Украине

На Украине циркулируют несколько штаммов коронавирусной инфекции, которые постоянно мутируют, заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

«Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Их количество нестабильно, они постоянно мутируют», – передает «Укринформ» ее слова.

Пульмонолог также отметила, что новый штамм может быть менее или более агрессивным. По ее словам, она сама дважды болела COVID-19 в разной форме с разницей в четыре месяца. «То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм», – заявила Гук.

Также врач добавила, что в первый раз болела «классически» – с высокой температурой и сильной слабостью, а во второй раз даже не узнала бы о заболевании, если бы не регулярное тестирование в больнице.

Тем временем в России за минувшие сутки выявили 20 977 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5902 человек.

Кроме того, стало известно, что российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.