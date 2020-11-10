Вассерман: За Одессу Украина заломит непомерную цену

«В случае продажи Одессы Киеву придется согласовывать все свое судоходство с Москвой. Так что, боюсь, за Одессу заломят непомерную цену», – заявил политолог Анатолий Вассерман газете ВЗГЛЯД, комментируя предложение тележурналиста Владимира Соловьева выкупить Одессу у Киева.

Он пояснил, что одесский порт – это практически все, что связывает Украину с остальным миром. «У Бердянска и Мариуполя раз в 10-20 пропускная способность меньше. Я уже не говорю о том, что Азовское море – мелководное и вход в него – Керченский пролив – контролирует Россия. В случае продажи Одессы Киеву придется согласовывать все свое судоходство с Москвой. Так что, боюсь, за Одессу заломят непомерную цену», – заявил Вассерман.

«Пункт второй: на Одессу уже положили глаз американцы. Сейчас вроде как создается военно-морская база в Очакове, но очаковский порт маловат для американских аппетитов. Следовательно, если мы даже и попытаемся выкупить Одессу, американцы все равно заплатят больше, потому что они печатают деньги, а мы зарабатываем. Общая картина – не в нашу пользу. Но американцам и не нужно покупать Одессу – они ее имеют даром, во всех смыслах. Поэтому проблему надо решать не в Одессе, а в Киеве», – считает политолог.

Вассерман задался вопросом, почему Россия должна покупать свои земли. «Громадное большинство населения Украины – русские или русскоязычные. В мирное время в 2008 году в ходе соцопроса служба Gallup решил узнать, сколько людей на Украине брали официальные бланки для заполнения на русском языке. Выяснилось, что это пятеро из шести опрошенных. Мы должны почаще напоминать им, что они – русские. Я напоминал об этом еще когда был гражданином Украины. Соответственно, при разделении единого народа страдают все его части. Чем меньше часть, тем сильнее она страдает. От воссоединения с Россией Украина выиграет больше, чем остальная Россия», – заявил он.

Напомним, Соловьев, комментируя предложение члена СФ Сергея Цекова украинским властям отказаться от южных областей в пользу России в случае сноса памятника Екатерине II в Одессе, заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что обойдется России покупка Одессы.