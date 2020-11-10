Оппозиция Армении захотела выйти из соглашения по Карабаху

Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» намерена созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из карабахских договоренностей, заявила депутат Наира Зограбян.

«Мы сейчас советуемся с юристами, как поступить дальше. Но для отмены данного заявления – а это все-таки просто заявление – требуется внеочередное заседание парламента. Мы теперь работаем над этим», – приводит слова Зограбян ТАСС.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.

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