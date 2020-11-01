В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Хорватии, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 124 км к северо-западу от города Сплит, очаг залегал на глубине 2 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет, передает ТАСС.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Жертвами землетрясения стали 55 человек.