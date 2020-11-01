Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Армения нарушила режим прекращения огня и провела обстрелы на армянско-азербайджанской границе, заявило минобороны Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе», – цитирует сообщение азербайджанского ведомства РИА «Новости».

Обстрел произошел с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов, огонь велся по позициям азербайджанских военных в в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана, утверждает Баку.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что без четких механизмов верификации перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха быть не может.

Тем временем Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.