Дедушку задержали за надругательства над малолетней внучкой под Тулой

В Тульской области деда шестилетней внучки заподозрили в надругательствах над ней в течение нескольких месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.

О возможных преступлениях против ребенка сообщила мама девочки, пояснил собеседник РИА «Новости».

«В период с апреля по август 2020 года на даче в деревне Сетка (Веневский район Тульской области) свекор женщины 1962 года рождения совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки 2014 года рождения», – уточнил источник.

В пресс-службе СК пояснили, что возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», подозреваемого задержали.

В сентябре в одном из домов в Рыбинске нашли тела двух девочек с признаками насильственной смерти. В ходе расследовании убийства сестер также возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.