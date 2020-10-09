Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

На заседании межправсовета планируется рассмотреть проект Стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года, обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров, а также формирование бюджета союза на 2021 год и другое, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ходе заседания предполагается уделить внимание санитарно-эпидемиологической ситуации в ЕАЭС. Ожидается, что главы правительств ЕАЭС обсудят реализацию комплексного плана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в странах-членах объединения.

Предыдущее заседание межправсовета ЕАЭС прошло в Минске в июле. Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.