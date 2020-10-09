ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило заговор с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер из загородного дома, сообщило издание The Detroit News.

По сведениям издания, в начале 2020 года ФБР узнало, что несколько человек через социальные сети обсуждали насильственное свержение правительств и правоохранительных органов ряда американских штатов, включая штат Мичиган. В письменных показаниях одного из агентов ФБР для суда говорилось, что «несколько членов преступной группы говорили об убийстве «тиранов» и «взятии» действующего губернатора», передает ТАСС.

«Они говорили о создании общества, которое следовало бы Биллю о правах США <...>. Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретхен Уитмер», – написал агент ФБР.

Федеральный прокурор Западного округа Мичигана Эндрю Бирдж объявил о задержании шести человек. Позже генпрокурор штата Дана Нессел сообщила, что под стражу взяты еще семь человек, подозреваемые в попытке «разжечь гражданскую войну» и заговоре по похищению губернатора. Им грозит пожизненное тюремное заключение.

«Минувшей ночью (в среду) ФБР и полиция штата Мичиган арестовали шесть человек, которым федеральные власти предъявили обвинения в сговоре с целью похищения губернатора Уитмер», – отметил Бирдж. По его словам, «Адам Фокс, Берри Крофт, Тай Гарбин, Калеб Фрэнкс, Дэниел Харрис, Брэндон Касерта планировали похитить Уитмер из ее загородного дома» перед президентскими выборами в США, запланированными на 3 ноября.

Прокурор назвал задержанных «воинствующими экстремистами». Как он отметил, всем шестерым может грозить пожизненное тюремное заключение, если их признают виновными. Крофт живет в штате Делавэр, остальные пятеро – в Мичигане. По словам Бирджа, в ФБР начали расследование в отношении подозреваемых «ранее в этом году». Информация о заговоре была получена, в частности, от «конфиденциальных источников и от сотрудников, работавших под прикрытием». При этом подозреваемые обсуждали свои планы в соцсетях.

Заговорщики, по данным властей, установили наблюдение за домом Уитмер и обсуждали возможность «приведения в действие взрывного устройства для отвлечения внимания полиции». Одну такую бомбу, начиненную поражающими элементами, они испытали. Во время похищения губернатора они планировали «применить электрошокер».

Нессел уточнила, что при проведении «межведомственной операции» по задержанию обвиняемых «пострадавших не было». Генпрокурор сообщила, что ее аппарат также предъявил «дополнительные обвинения» семи лицам, связанным с «военизированной группой» Wolverine Watchmen («Стражи росомахи»). «Все они уже под стражей», – отметила Нессел.

По ее словам, указанные семь человек пытались «выяснить домашние адреса сотрудников правоохранительных органов», чтобы угрожать им. Они намеревались организовать нападение на здание, где заседают власти штата, и «похитить госслужащих, в том числе губернатора Мичигана». Некоторым из них власти штата предъявили обвинения в «содействии при организации терактов» и незаконном хранении оружия, сказала Нессел.

Генпрокурор штата не пояснила, как именно взаимодействовали эти семь человек с шестью обвиняемыми, о которых ранее заявил Бирдж.

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер в свою очередь выразила мнение, что члены двух военизированных групп были готовы не только похитить ее, но и, возможно, убить. Уитмер отметила, что «никогда не могла себе представить подобного». Она выразила признательность сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 1 мая вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата в знак протеста против постановления губернатора Уитмер о продлении самоизоляции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что губернатор штата Мичиган прославилась как сторонник максимально жесткого карантина с запретом навещать родственников.

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