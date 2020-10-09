ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

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9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 04:57  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
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Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

       9 октября 2020, 04:33
    Фото: CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило заговор с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер из загородного дома, сообщило издание The Detroit News.

    По сведениям издания, в начале 2020 года ФБР узнало, что несколько человек через социальные сети обсуждали насильственное свержение правительств и правоохранительных органов ряда американских штатов, включая штат Мичиган. В письменных показаниях одного из агентов ФБР для суда говорилось, что «несколько членов преступной группы говорили об убийстве «тиранов» и «взятии» действующего губернатора», передает ТАСС.

    «Они говорили о создании общества, которое следовало бы Биллю о правах США <...>. Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретхен Уитмер», – написал агент ФБР.

    Федеральный прокурор Западного округа Мичигана Эндрю Бирдж объявил о задержании шести человек. Позже генпрокурор штата Дана Нессел сообщила, что под стражу взяты еще семь человек, подозреваемые в попытке «разжечь гражданскую войну» и заговоре по похищению губернатора. Им грозит пожизненное тюремное заключение.

    «Минувшей ночью (в среду) ФБР и полиция штата Мичиган арестовали шесть человек, которым федеральные власти предъявили обвинения в сговоре с целью похищения губернатора Уитмер», – отметил Бирдж. По его словам, «Адам Фокс, Берри Крофт, Тай Гарбин, Калеб Фрэнкс, Дэниел Харрис, Брэндон Касерта планировали похитить Уитмер из ее загородного дома» перед президентскими выборами в США, запланированными на 3 ноября.

    Прокурор назвал задержанных «воинствующими экстремистами». Как он отметил, всем шестерым может грозить пожизненное тюремное заключение, если их признают виновными. Крофт живет в штате Делавэр, остальные пятеро – в Мичигане. По словам Бирджа, в ФБР начали расследование в отношении подозреваемых «ранее в этом году». Информация о заговоре была получена, в частности, от «конфиденциальных источников и от сотрудников, работавших под прикрытием». При этом подозреваемые обсуждали свои планы в соцсетях.

    Заговорщики, по данным властей, установили наблюдение за домом Уитмер и обсуждали возможность «приведения в действие взрывного устройства для отвлечения внимания полиции». Одну такую бомбу, начиненную поражающими элементами, они испытали. Во время похищения губернатора они планировали «применить электрошокер».

    Нессел уточнила, что при проведении «межведомственной операции» по задержанию обвиняемых «пострадавших не было». Генпрокурор сообщила, что ее аппарат также предъявил «дополнительные обвинения» семи лицам, связанным с «военизированной группой» Wolverine Watchmen («Стражи росомахи»). «Все они уже под стражей», – отметила Нессел.

    По ее словам, указанные семь человек пытались «выяснить домашние адреса сотрудников правоохранительных органов», чтобы угрожать им. Они намеревались организовать нападение на здание, где заседают власти штата, и «похитить госслужащих, в том числе губернатора Мичигана». Некоторым из них власти штата предъявили обвинения в «содействии при организации терактов» и незаконном хранении оружия, сказала Нессел.

    Генпрокурор штата не пояснила, как именно взаимодействовали эти семь человек с шестью обвиняемыми, о которых ранее заявил Бирдж.

    Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер в свою очередь выразила мнение, что члены двух военизированных групп были готовы не только похитить ее, но и, возможно, убить. Уитмер отметила, что «никогда не могла себе представить подобного». Она выразила признательность сотрудникам правоохранительных органов.

    Напомним, 1 мая вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата в знак протеста против постановления губернатора Уитмер о продлении самоизоляции.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что губернатор штата Мичиган прославилась как сторонник максимально жесткого карантина с запретом навещать родственников.

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