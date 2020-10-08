Камера сняла момент гибели актера Кафиятуллина

Момент гибели 26-летнего актера Молодежного театра Рената Кафиятуллина в бассейне сняла камера видеонаблюдения, его опубликовали СМИ.

Инцидент произошел 7 октября в фитнес-клубе на Ангарской улице в Москве. Видеозапись опубликовал РЕН-ТВ.

Мужчина плавал в бассейне, после чего почувствовал себя плохо и начал тонуть. Ему пытались помочь сотрудники центра, но он скончался до приезда медиков, утверждает телеканал.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели человека в бассейне фитнес-центра. Отмечалось, что погибший – актер молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин.

В театре сообщили, что молодой человек был талантливым актером, но у него было слабое здоровье.