В театре Спесивцева рассказали о погибшем актере

Погибший актер Ринат Кафиятуллин в 2019 году покинул Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева, он был талантливым артистом, сообщили в театре.

«Ринат из театра уволился год назад, он был хорошим артистом, но человеком со слабым здоровьем, которому не стоило посещать бассейн», – сообщили РИА «Новости» в театре.

Между тем столичная прокуратура начала проверку фитнес-центра, где умер 26-летний мужчина, сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, 7 октября во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на улице Ангарской в Москве, 26-летний мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть... Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», – пояснила Нефедова.

Проверка проводится Тимирязевской межрайонной прокуратурой. Ведомство даст оценку соблюдению организацией требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели человека в бассейне фитнес-центра. Отмечалось, что погибший – актер молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин.