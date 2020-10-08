В Москве ожидается облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 18 до 20 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс восьми градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 21 градуса тепла, в ночные часы похолодает до плюс пяти градусов. Скорость южного и юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит 10 м/с

По данным Гидрометцентра, в ночь на пятницу по области возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в регионе составит 755 мм ртутного столба, передает ТАСС.